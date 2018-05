Wermelskirchen: Kulturpolitik soll Stadtpolitik werden

Wermelskirchen Kultur hat für den zuständigen Ersten Beigeordneten Stefan Görnert einen hohen Stellenwert. Deshalb möchte er die Kultur in der Stadt weiterentwickeln - für mehr Integration, für mehr Identifikation und für die Stadtentwicklung.

Eines steht für Stefan Görnert nicht zur Diskussion: "Die Kattwinkelsche Fabrik bleibt ein Mittelpunkt in der Stadt. Sie muss so gut weitergeführt werden wie bislang auch schon", sagt der Erste Beigeordnete der Stadt. Daran ändere auch die Entscheidung nichts, dass der Kulturmanager der Katt, Achim Stollberg, künftig zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Katt in einer Stabsstelle, die direkt an das Dezernat von Görnert angegliedert ist, die Fäden der Kultur in Wermelskirchen in den Händen halten soll.