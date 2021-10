Kulturmanagerin Jasmin Dorner stellt Vorgehen zum Kulturentwicklungsplan vor : Akteure vernetzen, nicht verschmelzen

Wermelskirchen Die Zusammenarbeit der Kulturakteure in Burscheid und Wermelskirchen soll Zugang zu verschlossenen Fördertöpfen ermöglichen. Die Kulturmanagerin stellt Vorteile des Kulturentwicklungsplans heraus.

Nicht eine Verschmelzung, sondern eine Vernetzung der Akteure in Burscheid und Wermelskirchen soll der Kulturentwicklungsplan mit sich bringen. So formulierte es die gemeinsame Kulturmanagerin der Nachbarkommunen Burscheid und Wermelskirchen, Jasmin Dorner. Den Fahrplan zur Erstellung des interkommunalen Kulturkonzepts stellte Jasmin Dorner im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus vor. Ihre explizite Aufgabe im Rahmen des mit Fördergeldern gestützten Interkommunalen Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IHEK) von Burscheid und Wermelskirchen ist die Erstellung des Kulturentwicklungsplans.

Als „Vision“ stellte Jasmin Dorner die Organisation einer gemeinsamen Konferenz „mit Vertretern aus den verschiedenen Bereichen“ heraus: moderierte Themenrunden, Runde Tische oder auch die World-Café-Methode, wobei Teilnehmer derart zusammengebracht werden, dass die Gespräche alltäglichen Gesprächen in einem Café ähneln, könnten hierbei zur Anwendung kommen. Schwächen, Stärken, Chancen und Risiken sollten hierbei auf Basis einer Bestandsaufnahme analysiert werden. Letztere soll in den Augen von Jasmin Dorner verschiedene Faktoren berücksichtigen: Bevölkerung und deren Entwicklung, Kulturangebote und -einrichtungen, Veranstaltungen, eine eventuelle Bürgerbefragung, die Kulturpoltik sowie die Entscheidungsträger, Marketing und Tourismus und nicht zuletzt die Finanzierung.

Was Die Stelle von Jasmin Dorner wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von Burscheid und Wermelskirchen geschaffen. Sie ist städteübergreifend angelegt und wird von der Regionalen Kulturförderung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und darüber hinaus vom Rheinisch-Bergischen Kreis für die Dauer von drei Jahren finanziell unterstützt. Jasmin Dorner ist sein Juni 2021 im Einsatz. Wie die „Regionale 2025“-Homepage beschreibt, wird Jasmin Dorner das kulturelle Angebot beider Kommunen koordinieren und ausweiten sowie einen Kulturentwicklungsplan aufstellen. Dabei soll demnach „besonders das Regionale-Projekt ‚Haus der Kulturen‘ als zentrale Spielstätte in Burscheid berücksichtigt werden.

Als Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung von Kulturentwicklungsplänen führte die Kulturmanagerin Oben an der Volme sowie Arnsberg , Meschede und Sundern an.

In wieweit die Arbeit von Kulturmanagerin Jasmin Dorner die von Katt-Programmmacher Achim Stollberg, der ja zwischenzeitlich als Wermelskirchener Kulturmanager benannt wurde, betrifft, wollte Ilona Boß (Grüne) wissen. „Das greift Achim Stollberg null an, denn so kann er sich ganz auf unser Schmuckstück Kattwinkelsche Fabrik konzentrieren“, konterte Bürgermeisterin Marion Lück.