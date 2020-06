Kulturleben in Wermelskirchen : Politiker denken über Umschichtung der Katt-Förderung nach

Wermelskirchen Der Veranstaltungsbereich der Katt bekommt jährlich 100.000 Euro, ehrenamtlich geführte Kulturvereine gehen leer aus. Das könnte sich 2021 ändern. Der Hauptausschuss hat über eine Umverteilung der Förderung beraten.

Auslöser der Äußerung von Platt war ein Antrag des Kulturvereins zur finanziellen Unterstützung. Der Verein hat Sorge, das gleiche Schicksal zu erleiden wie 2014 der „alte“ Kulturverein. Damals zog sich der Vorstand wegen finanzieller und logistischer Schwierigkeiten zurück; der neue Vorstand übernahm, um das Kulturleben durch Live-Theateraufführungen in kleinerem Rahmen weiterzuführen. Ebenso das Kindertheater. Der Antrag datiert aus Dezember 2019, also vor der Corona-Krise. Besser geht es dem Verein heute trotzdem nicht, denn alle Veranstaltungen wurden abgesagt – das Problem ist aber geblieben. Denn durch fehlende Zinserträge wird die Unterstützung durch die Bürgerstiftung der Sparkasse ganz oder teilweise in Frage gestellt. Deshalb bittet der ehrenamtlich geführte Verein die Politik, einen „überschaubaren Zuschuss von 10.000 Euro“ zu gewähren. Dazu gab es jetzt keine Entscheidung. Denn mit dem lokalen Rettungsschirm gebe es inzwischen eine andere Situation, „der Antrag ist obsolet“, meinte Stephan Janosi (Grüne). Für Oliver Platt ist der Antrag aber Anlass, den Finger in die Wunde zu legen: Was sei mit AJZ, Haus Eifgen oder dem Kulturverein, die alle ehrenamtlich geführt werden? Warum bekämen die keinen städtischen Zuschuss? Alle sollten von einer Förderung profitieren, sagte Platt, und griff den Begriff „Kulturfonds“ auf.