Kulturinitiative Wermelskirchen Das Haus Eifgen steht gut da

Info

Literatur Am Mittwoch, 19. Juni, findet um 19.30 Uhr eine humorvolle Lesung mit Rüdiger Bertram und seinem Roman „Hummer To Go“ im Rahmend von Lit.Im.Eifgen statt.

Konzerte Das „Dom Martin Trio“ präsentiert am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr Blues-Rock. Im Rahmen der Blues-Session spielen am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.30 Uhr „Baker’s Breeze“ Southern Rock & Blues. Und bei hoffentlich sommerlichem Wetter spielen „Mad Zeppelin“ ihren Tribut an Led Zeppelin am Samstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr im Eifgen-Garten.