Projektförderung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kulturförderung – Anträge jetzt auch digital möglich

Rhein-Berg Das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen berät zur Förderfähigkeit Rheinisch-Bergischer Kreis.

Anträge zur Förderung eines Projektes können unter anderem von kommunalen oder privaten Museen, Archiven, Stiftungen, Vereinen und Sammlungen gestellt werden. Interessierten wird empfohlen, sich im Vorfeld mit dem Kreis über das geplante Projekt auszutauschen. Kulturschaffende können sich vom Kreiskulturamt über die Förderfähigkeit und die Antragstellung beraten lassen. Dafür wird um eine Anmeldung per Mail an kultur@rbk-online.de gebeten. Die Anträge für die nächste Förderrunde 2021 müssen bis zum 29. Februar 2020 über das Online-Portal des LVR beim Rheinisch-Bergischen Kreis digital eingehen. Der Kreis beurteilt die eingegangenen Anträge bis zum 31. März. „Durch die Unterstützung der Regionalen Kulturförderung konnten bereits viele kleine und große Kulturprojekte in unserer Region realisiert werden. Damit trägt sie auch zu der großen Vielfalt unserer Kulturlandschaft bei“, betont Charlotte Loesch, Kulturreferentin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Zu den geförderten Projekten aus dem Kreisgebiet zählen unter anderem die 200-Jahr-Feier der „Musicalischen Academie zu Burscheid“ und die Restaurierungsarbeiten an der evangelischen Kirche in Leichlingen-Witzhelden..