Wermelskirchen/Burscheid Verzögerter erster Schritt beim gemeinsamen Kulturentwicklungsplan

Als Kern der Zusammenarbeit von Wermelskirchen und Burscheid in Sachen Kultur benennt der Plan die gemeinsame Organisation von Aktionen, wobei ein Projekt an der die beiden Nachbarstädte verbindenden Balkantrasse „bevorzugt“ verfolgt werden soll. „Erste gemeinsame Vorhaben gibt es bereits. So planen der Burscheider Kulturverein und der Wermelskirchener Kunstverein eine gemeinsame Ausstellung in 2024“, blickte Jasmin Dorner aus.