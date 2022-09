KulturScouts im Bergischen Land : Kultur und Kunst hautnah erleben

Rhein-Berg Das Projekt Kultur-Scouts im Bergischen Land ermöglicht Schülern seit 2015, das Klassenzimmer mehrfach im Jahr durch einen Kulturort des Bergischen Landes einzutauschen. In diesem Jahr gibt es 40 Angebote an 27 Orten.

Kunst und Kultur werden in diesem Schuljahr wieder großgeschrieben. Denn bereits zum achten Mal begeben sich Schüler aus dem Bergischen Landes auf Spurensuche in ihrer Heimat, um Kunst und Kultur in den Städten Solingen, Wuppertal und Remscheid sowie den Kreisen Mettmann , Oberberg und Rhein-Berg zu erleben. In diesem Jahr sind auch zwei Wermelskirchener Schulen mit von der Partie: die Sekundarschule und das städtische Gymnasium. Sie sind Teil der sogenannten KulturScouts, deren Ziel es ist, Kunst und Kultur vor Ort oder digital zu entdecken. Der „Umwelt-Bonus“ ermöglicht es den Schülern dabei, bis zu drei Fahrten pro Schuljahr zu unternehmen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis nehmen in diesem Jahr etwa das Bergische Museum für Bergbau und das Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach sowie der SinnesWald in Leichlingen teil. Neu dabei ist das Bandwebermuseum in Wuppertal. Dort haben Jugendliche die Möglichkeit, mehr über die Textilindustrie in Wuppertal zu erfahren. Sie können auch selbst in die Dreh- und Flechtarbeit eintauchen.