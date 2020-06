Kulturmanagement in Wermelskirchen : Koryphäe fordert Hilfe für Kulturschaffende

Info

Wer Der Wahl-Wermelskirchener Manfred Kaderk wurde in Salzburg (Österreich) geboren. Nach dem Maschinenbau-Studium folgte in seiner Geburtsstadt ein Studium von Bühnenbild und Kostüm-Entwurf an der renommierten Hochschule für Musik „Mozarteum“. Zudem studierte Kaderk Kunstgeschichte. Er ist privat mit einer Bühnentänzerin und Ballettschul-Inhaberin liiert.

Karriere Kaderk schuf Bühnen- und Kostümausstattungen für mehr als 400 Produktionen. Seine Engagements führten ihn an unzählige Theater und Opernhäuser in Deutschland und weltweit. Unter anderem war er an der Scottish National Opera, am Theater Basel und an Theatern in Italien, Polen und Japan sowie bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen tätig. Zudem war er Tonmeister der Salzburger Festspiele sowie der Ruhrfestspiele Recklinghausen und entwickelte eigene Opern-Inszenierungen. Eines der nächsten Projekte wird das mehrtägige „Festival der Demokratie“ in Münster sein, das für den Herbst geplant ist.