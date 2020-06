Bundesweite Aktion „Night of light“ : Wermelskirchener schalten für Veranstaltungsbranche auf Rot

Das Haus Eifgen war am Montagabend rot erleuchtet. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Bei der bundesweiten Aktion „Night of light“ machten unter anderem Haus Eifgen, Katt und Jugendcafé mit, aber auch zahlreiche Privatpersonen. Vertreter der Branche warnen, dass die Folgen des Coronavirus groß sind.

Von Stephan Singer

Ob die weißen Flächen rund um den bergischen Schiefer am Haus Eifgen, der Schornstein an der Kattwinkelschen Fabrik oder die raumhohen Fenster im Jugendcafé (Juca) am Markt: Im Zuge der deutschlandweiten Aktion „Night of light“ zeigten sie sich alle in rotes Licht getaucht.

Spitzenverbände der Veranstaltungsbranche hatten zu der Aktion aufgerufen, um auf die desolate Situation von Veranstaltern, Kulturstätten, Messebauern, Caterern, Künstlern, Autoren, Technikern und vielen mehr aufmerksam zu machen, denen derzeit durch die Corona-Pandemie jegliche Möglichkeit zur wirtschaftlichen Arbeit genommen ist.

Die Signalfarbe Rot symbolisierte dabei gleich mehrere Bedeutungen: Sie sollte höchste Alarmstufe ausdrücken, wonach ein Milliarden-Markt mit hunderttausenden Arbeitsplätzen in akuter Gefahr sei und dass die gesamte Branche mit Leidenschaft für ihre Profession brenne.

In Wermelskirchen unterstützen sogar Privatpersonen die Initiative, die einen Dialog über Hilfen mit der Bundespolitik fordert: So illuminierte Karsten Arnolds, der der Schlagerszene verbunden ist, sein Haus in Rot oder zündete Michael von Berg, der als „Highlander“ bekannt ist und als Gründer der Wermelskirchener „Pech“-Likör-Manufaktur zur Szene der Beschicker von Mittelalter-Märkten gehört, rot leuchtende Kerzen an.

„Wir machen mit, weil wir solidarisch sind“, sagte der Vorsitzende der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), Michael Dierks, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Branche ist so vielfältig, und besonders die ganzen ‚Kleinen‘ müssen bedacht werden.“ Dierks fragt sich: „Wie viel Kompetenz sitzt da gerade bei den Beratern der Politik?“ Es wäre toll, wenn „Night of light“ die Dramatik präzisiere und in die Debatte einbringe. Thomas Behle (ebenfalls Kult-in-Wk), selbst als Musiker und Bauer von Transportboxen für Instrumente oder Messebau-Utensilien von Corona betroffen, fügte an: „Für diese Szene gibt es keine Lobby, deshalb macht es die Masse derjenigen, die sich an dieser Aktion beteiligen.“ Einen „Auto-Gipfel“ habe es gegeben, eine gangbare Lösung für die gesamte Kreativwirtschaft fehle bislang, stellt Achim Stollberg von der Kattwinkelschen Fabrik fest: „Lösungen müssen her, denn die derzeitigen Lockerungen retten die Branche nicht.“ Aktuell wäre eine gewinnbringende oder zumindest kostendeckende Arbeit kaum möglich. Solo-Selbstständige und Firmen der Branche hätten seit März keine Aufträge mehr.

Und auch der Katt seien Einnahmen durch abgesagte Veranstaltungen und Märkte wie die Kindersachen-Börse weggefallen. Als Veranstalter müsse man seiner Verantwortung gerecht werden: „Uns allen muss bewusst sein, dass wir es mit einem extrem potenten Virus zu tun haben.“ Stollberg wolle nicht „auf Teufel komm‘ raus“ agieren. Klar müsse sein, dass die Branche faktisch ein Arbeitsverbot habe.