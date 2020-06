Kultur trotz Corona : Erster Gesang kehrt auf die Bühne zurück

Am Ende standen Petra Weber (Mitte) und ihre Gesangschüler in den Bänken und freuten sich über Applaus. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Gesanglehrerin Petra Weber wollte nicht länger warten: Sie lud am Dienstag zum Vorsingen ihrer Schüler in die Kirche ein – unter strengen Auflagen. Denn die Corona-Pandemie hat ihre Branche noch fest im Griff.

Als Michael Feldhof vorsichtig aus seiner Bank tritt, die Stufe zum Altar nimmt und dann entschlossen seine Arie aus „Le Nuove Musiche“ anstimmt, da beendet er eine musikalische Dürrezeit. Nach monatelanger, corona-bedingter Stille eröffnet er eines der ersten Konzerte in der Region. Und er macht seine Sache gut.

Michael Feldhof gehört zu den Gesangsschülern von Petra Weber. Jedes Jahr sucht die Sängerin mindestens einmal eine Bühne für ihre Schüler. „Weil es beim Singen auch darum geht, zu lernen, vor Publikum aufzutreten“, sagt Petra Weber. In diesem Jahr sah es nun lange so aus, als ob die Sängerin und ihre Schüler auf ihren Auftritt verzichten müssten. Im März konnte die Gesangslehrerin ihre letzte Stunde geben. „Dann war von einem auf den anderen Tag Schluss“, erzählt sie.

Info Langsame Rückkehr ins kulturelle Leben Termine In der Katt hat am vergangenen Wochenende mit dem „Couchgeflüster“ ein erstes Konzert nach dem Lockdown stattgefunden – zur nächsten Auflage wird für den 17. Juli eingeladen. Das Haus Eifgen öffnet am 28. Juni den Biergarten und bemüht sich noch um Musik.

Wie viele ihrer Kollegen habe sie es mit Online-Unterricht versucht. Die Hälfte ihrer Schüler habe das Angebot auch angenommen. „Dafür musste erst mal meine Internetleitung aufgestockt werden“, erzählt die Sängerin. Und auch dann entpuppte sich der Unterricht über den Computer als keine gute Lösung. „Ich habe ständig beim Ordnungsamt angerufen, um zu erfahren, was erlaubt und was möglich ist“.

Aber selbst als der Unterricht unter Auflagen wieder stattfinden konnte, blieb sie zurückhaltend. „Beim Thema Gesang habe ich das nicht so locker gesehen“, sagt Weber. Erste vorsichtige Proben mit Riesenabstand waren ab 11. Mai wieder möglich. Vor zwei Wochen deutete sich dann an, dass auch das Vorsingen stattfinden könnte – mit Auflagen. „Das hat für uns ein großes Zittern und viele Fragezeichen mitgebracht“, gab Gesangsschüler Martin Usleber zu. Probten die Schüler sonst ein halbes Jahr für den großen Auftritt, blieben ihnen in diesem Jahr zwei Wochen. „Aber gleichzeitig waren wir so glücklich, uns endlich wieder zu sehen und vor Publikum zu singen“, sagt Petra Weber.

Und so sitzt sie am Dienstagabend in ihrer Bank, dirigiert leise mit, wirft ihren Schülern ermunternde Blicke zu – und leidet ein bisschen darunter, dass sie selbst noch nicht singen darf. Alle Konzerte seien abgesagt, Auftritte auf Hochzeiten fallen aus: „Ich habe viel für mich Zuhause gesungen in dieser Zeit“, erzählt sie. Weil viele Schüler entschieden, ihre Unterrichtsgebühren weiter zu zahlen und sie die Soforthilfe für Solokünstler in Anspruch nehmen konnte, habe sie aktuell keine Sorge um ihre Existenz. „Mal sehen, was der Steuerberater am Ende des Jahres sagt“, räumt sie ein. Aber sie bleibe optimistisch, sei froh, dass die Corona-Pandemie bisher für die meisten Menschen in der Region so glimpflich abgelaufen sei. „Ich bin aber froh, wenn es wieder losgeht.“

Auch deswegen sind die Melodien am Dienstagabend so wichtig für die Sängerin und ihre Schüler. Die Musik kehrt zurück. Nur rund 20 angemeldete Besucher sind zugelassen, sie müssen sich registrieren, im großen Abstand sitzen, die Hände desinfizieren. Auf einen gemeinsamen Auftritt der 15 Gesangsschüler warten sie vergeblich – der ist noch verboten. Also zeigen die Schüler das Ergebnis ihrer Gesangsstunden alleine. Nur Benjamin März am Klavier begleitet sie.