Kulturinitiative in Wermelskirchen : Nachwuchsförderung ausbaufähig

Wermelskirchen Kulturinitiative vergrößert den Vorstand mit Martin de Giorgi und Kai Langenkamp.

Damit bezog sich der Vereinsvorsitzende nicht nur auf die inzwischen ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen für beispielsweise die Buchung von Künstlern, sondern auch auf die vom Vorstand angeregte Satzungsänderung zur möglichen Vergrößerung der Vereinsführung. Die 70 Anwesenden stimmten diesem Ansinnen einstimmig zu und setzten es auch gleich in die Tat um. Mit Martin de Giorgi und Kai Langenkamp vergrößern zwei Kräfte den bisher vierköpfigen Vorstand. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Dierks, sein Stellvertreter Vorsitzende Michael Regenbrecht und die Schriftführerin Anne Dierks. Dr. Jörg vom Stein übernahm das Amt des Schatzmeisters.

In Wermelskirchen : Stadt will bis Ostern Rhombus kaufen

Wie der scheidende Schatzmeister Michael Mohr in seinem Kassenbericht erläuterte, hat der Verein 145.300 Euro an Einnahmen erzielt, denen 139.100 Euro an Ausgaben gegenüber standen. Durch den Überschuss von rund 6200 Euro wachse das Vereinsvermögen 25.500 Euro, allerdings stünden noch etwa 23.000 Euro an Verbindlichkeiten für das Haus Eifgen-Inventar sowie an Umsatzsteuer aus.