Kulinarischer Weihnachtsmarkt in Wermelskirchen Engelchen trotzen dem Dauerregen

Egal, wen man fragt: Das ist der Tenor am zweiten Adventswochenende unter dem Weihnachtsbaum. „Natürlich wäre es schön, wenn es noch mehr Stände geben würde“, sagt Adelheid Anders und erinnert sich an die Jahre, in denen sie mit ihrer Tochter und dann mit der Enkelin über die „Bergische Weihnacht“ schlenderte, Kunsthandwerk bestaunte und im Kaufhaus Nickel den gefüllten Nikolausstiefel abholte. „Das war schön“, sagt sie, „heute habe ich mich aber gefreut, dass hier unten am Baum überhaupt etwas los ist.“ Also hat sie sich ein heißes Getränk bestellt und genießt das Miteinander. Heißer Glühwein und Kinderpunsch haben Hochkonjunktur, gegessen wird am Nachmittag noch wenig. „Wegen des Regens läuft es heute nicht so gut“, sagt dann auch Klaus Willumat, der mit Backfisch auf dem Markt steht, „aber ich bin ohnehin nicht hier, um mir eine goldene Nase zu verdienen. Ich bin mit viel Idealismus dabei.“ Dahinter stecke der Wunsch, dass unter dem Baum wieder ein richtiger Weihnachtsmarkt wachse. „Hier wird sich viel Mühe gegeben“, sagt er mit Blick auf André Frowein und Björn Merklinghaus, „da wird in den nächsten Jahren mehr dazukommen.“ Das betont auch Merklinghaus. Nicht nur, dass es noch zwei freie Weihnachtshütten gebe, in der Schublade lägen auch Ausbaupläne. Dazu gehört etwa eine Vereinshütte, in der heimische Vereine die Möglichkeit bekommen sollen, sich einzubringen. „Für den Moment ist es uns wichtig, einen Treffpunkt zu schaffen“, sagt er, „und dazu so häufig wie möglich Life-Musik zu bieten.“