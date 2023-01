Die Küster in Wermelskirchen Valda Incorvaia kommt als Erste und geht als Letzte

Das grüne Gewand für die Messe am Abend liegt schon bereit. Valda Incorvaia hat es mit gezieltem Griff aus dem großen Schrank in der Sakristei gezogen, in dem unzählige Gewänder für die verschiedenen Anlässe im Jahr ihren Platz finden. Nun liegt es also vorbereitet auf der Kredenz in der Sakristei, die mit einer Holztür vom Kirchraum getrennt ist.