Ansichtssache : Kümmern um Zukunft unserer Gesellschaft

Foto: Moll Jürgen

Wermelskirchen Mit Ach und Krach startet der Kinderschutzbund ins neue Geschäftsjahr: Aber nur, weil sich der alte Vorsitzende bereiterklärt hat, weitere drei Jahre im Amt zu bleiben. Jetzt müssen dringend neue Leute an die verantwortungsvolle Arbeit rangeführt werden.

Puh, gerade noch mal die Kurve bekommen hat der Kinderschutzbund. Aber nur, weil sich der langjährige Vorsitzende und unermüdlicher Kämpfer für die Rechte der Kleinen in der Gesellschaft, Hartmut Engelbracht, erneut bereiterklärt hat, die Geschicke des Bundes auf Ortsebene weiter zu lenken. "Hut ab" vor solch einer Entscheidung, die aber auch nachdenklich stimmen muss. Schließlich geht es hier um die Kinder, die ja immer so schön und gerne als die Zukunft unserer Gesellschaft bezeichnet werden. Aber kümmern will sich kaum jemand. Das muss sich dringend ändern.

Was für ein denkbar schlechter Start in die vergangene Woche: Strömender Regen zu "Das Fest". Samstag gutes Wetter, Montag gutes Wetter - nur der Sonntag völlig miserabel. Was für ein großes Pech, aber gut so, dass sich der Marketingverein davon nicht aus der Ruhe bringen lässt und optimistisch in die Zukunft blickt. Was bleibt den Verantwortlichen auch anderes übrig? Auch die Ehrenamtler, die sich teils wochenlang auf das Stadtfest vorbereitet hatten, sollten jetzt nicht entmutigt den Kopf in den Sand stecken, sondern auf jeden Fall weitermachen. Beim nächsten Fest wird es auf jeden Fall besser.



Auf Verbesserungen hofft auch die Stadt, wenn sie ab sofort Dialog-Displays aufstellen lässt, um Geschwindigkeit und Lautstärke der Verkehrsteilnehmer zu messen. Bis Oktober sollen sie verlässliche Daten liefern, um eine fundierte Auswertung machen zu können. Mit dem dann vorgelegten Zahlenmaterial lassen sich bestimmt Rückschlüsse auf mögliche Verbesserungsmaßnahmen machen. Vielleicht gelingt es ja so, etwas mehr Ruhe in die hochemotionale Diskussion zu bringen.

Für viele kaum nachvollziehbar sind die Hürden, die das NRW-Bauministerium allen Kindertagesstätten im Land macht, wenn sie zum Abschluss der Kindergartenzeit mit den Mädchen und Jungen in der Einrichtung übernachten wollen. Die neuen Auflagen scheinen so restriktiv, dass sich viele Kitas nicht in der Lage sehen, den Anforderungen gerecht zu werden. Das Ministerium relativierte zwar nach der Berichterstattung in der BM die Vorgehensweise und meint, dass die Hürden gar nicht so hoch seien, doch das müssen die Einrichtungen erst noch sehen, ob sie den enormen Mehraufwand leisten können. Außerdem spielt das Ministerium gekonnt den Ball der Zuständigkeit zurück an die Kommunen und die Einrichtungen, in dem sie die Verantwortung über die Entscheidung ihnen überlässt. Doch welche Kommune riskiert schon einen Zwischenfall, wenn sie hinterher die Verantwortung tragen muss? Hier wird es künftig sicher viele Verbote und Absagen geben - und viele enttäuschte Mädchen und Jungen, die sich auf eine Übernachtung in ihrem Kindergarten gefreut hatten.

(RP)