Kriminalitätsstatistik 2023 Rhein-Berg In Wermelskirchen lebt es sich sicher

„Sehr, sehr stark“, so der Kriminaloberrat, sei hingegen der Anstieg der Delikte im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Gerade im Bereich der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern habe die Polizei ihre Bemühungen deutlich verstärkt. Bemerkenswert sei hier, dass das Feld der Delikte recht weitgefächert sei. „Auch hier geht ein Schwerpunkt in Richtung der Jugendkriminalität, wir sprechen hier von einem sensationslüsternen digitalen Umfeld – da werden entsprechende Videos gesehen, als ‚krass‘ beurteilt und aus einer digitalen Naivität heraus geteilt. Damit ist der Straftatbestand der Verbreitung von Kinderpornografie erfüllt. Besorgte Eltern wiederum machen sich ihrerseits strafbar, wenn diese Videos etwa in WhatsApp-Gruppen anderen besorgten Eltern weitergeleitet werden“, sagte Linden. In Wermelskirchen sind diese Delikte um zwei gestiegen, von 35 in 2022 auf 37 in 2023. „Man muss hier einen Unterschied machen zwischen eindeutig pädosexuellen Motiven und eben der digitalen Naivität der meist jungen Menschen“, betonte der Kriminaloberrat.