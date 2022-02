Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine : 150 Bürger setzen Zeichen für Frieden

Der evangelische Posaunenchor spielte am Sonntagabend „Friedenslieder“. Foto: Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der evangelische Posaunenchor hatte kurzfristig zu einer Begegnung vor dem Rathaus eingeladen – um für den Frieden in Europa einzutreten. Die Flüchtlingsinitiative sagt der Stadt unterdessen ihre Unterstützung zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Als Martin ­Weidner am Sonntagabend die Trompete aus dem Koffer auspackt, ist ihm das Erstaunen ins Gesicht geschrieben. „Wir dachten, wir spielen für ein paar vorbeigehende Passanten. Das hier haben wir nicht erwartet“, sagt er und deutet auf die zunehmende Zahl von Menschen, die vor dem Bürgerzentrum stehen bleibt.

Von einem Tag auf den anderen hatte der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen zu einem „Zeichen des Friedens“ eingeladen. Während der Probe am Freitagabend habe man die Entscheidung getroffen, dem Aufruf des Posaunenwerks Mitteldeutschland zu folgen und am Sonntagabend zum Friedenszeichen einzuladen.

Info Wohnraum für Flüchtlinge gesucht Kontakt Bürger, die Unterkünfte für geflüchtete Menschen anbieten können, werden gebeten, sich beim Sozialamt zu melden – per E-Mail an t.dehnen@­wermelskirchen.de. Friedensgebet Bereits am Freitagnachmittag trafen sich in der katholischen Kirche St. Michael mehr als 50 Wermelskirchener, um für den Frieden, die Menschen in der Ukraine und die politische Verantwortlichen zu beten.

So wie den Musikern scheint es auch vielen Wermelskirchenern ein Bedürfnis zu sein, nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine ein Stück zusammen zu rücken und den Wunsch nach Frieden hochzuhalten: Fast 150 Menschen kommen zu der kleinen Kundgebung am Bürgerzentrum. Kinder und Erwachsene.

„Wir sind so viele, und das tut gut in diesen Tagen, in denen uns das Herz so schwer ist“, sagt dann Pfarrer Manfred Jetter als die Musiker des Posaunenchores in einem Halbkreis stehen. Während in der ganzen Stadt die 18 Uhr-Glocken läuten, spricht der evangelische Pfarrer vom bedrohten Wertesystem und der Verantwortung aller Menschen für den Frieden. „In diesen Zeiten ist es gut zusammenzurücken“, sagt Jetter. „Und es ist gut, dass wir dieses selten gewordene Bild der Geschlossenheit zeigen.“ Der Pfarrer erinnert an russische Demonstranten, die gegen den Krieg auf die Straße gegangen und zu Tausenden verhaftet worden seien. „Das ist Diktatur“, sagt er und spart nicht mit Kritik am Missbrauch des Wortes im Zusammengang mit Regeln in der Pandemie.

Dann erklingt ein polnisches Friedenslied, in das die Menschen vereinzelt einstimmen. Der Posaunenchor schickt Melodien über die sonnige Telegrafenstraße – rund 1600 Kilometer entfernt von Kiew. „Es ist wichtig, auch hier mit unserer kleinen Kraft für den Frieden einzutreten“, sagt Jetter dann. „Der Frieden beginnt auch bei uns.“

Die Musiker wünschen sich von diesem Abend aber auch ein klares Signal: „Wir können an vielen Orten gemeinsam ein Zeichen setzen und fragen: Warum tut ihr das? Warum führt ihr Krieg?“, sagt Martin Weidner, Leiter des Posaunenchores. Auch unter den Musikern sei man sehr betroffen. „Wir haben uns nicht vorstellen können, dass es nochmal Krieg in Europa gibt“, sagt der Dirigent. Die Hilflosigkeit halten die Besucher des Friedenszeichens am Sonntag gemeinsam aus.

Unterdessen formulieren Jochen Bilstein und Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ einen Brief, den sie in der Nacht an ihre Unterstützer und an die Redaktionen schicken: „Der Krieg ist in Europa angekommen. Und mit dem Krieg Tod und Verletzung, Zerstörung und Flucht“, schreiben sie – und sagen der Stadt die Unterstützung der Initiative bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu.

Bürgermeisterin Marion Lück habe vor ihrer Ankündigung, kurzfristig 30 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu können, Rücksprache mit den Verantwortlichen von „Willkommen in Wermelskirchen“ gehalten. „Und wir haben unsere Unterstützung zugesagt, bei dieser Aufgabe zu helfen. So wie wir seit 2015 bereit waren und es bis heute sind“, erklären Jochen Bilstein und Dorothea Hoffrogge.

Andere Hilfsmaßnahme für geflüchtete Menschen vor Ort würden aber auf keinen Fall vernachlässigt werden. „Wir vertrauen auf die Bereitschaft von Ihnen allen mitzuhelfen, wenn es die Flüchtlingssituation hier vor Ort erforderlich machen sollte“, heißt es in dem offenen Brief. Es würden vor allem Frauen und Kinder erwartet. „Es stehen Flüchtlinge aus einem europäischen Land an den Grenzen europäischer Staaten“, erinnern Jochen Bilstein und Dorothea Hoffrogge. Man begrüße es, dass die westlichen Nachbarn der Ukraine sich bereit erklärt hätten, ihre Grenzen für die Schutzsuchenden zu öffnen.