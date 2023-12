Politik in Wermelskirchen und Rhein-Berg SPD fordert Resolution für mehr Geld für Städte

Kreisweit üben die Sozialdemokraten den Schulterschluss und fordern den Kreistag auf, eine Resolution an das Land Nordrhein-Westfalen zu verabschieden. Nach dem Papier, dem sich auch der Wermelskirchener Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Jochen Bilstein, angeschlossen hat, soll sich der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises an die Landesregierung und den Landtag NRW wenden und verlangen, „in enger Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden für eine konsensuale Lösung für die Altschuldenproblematik einzutreten und auf den Bund mit dem Ziel einer Bundesbeteiligung zuzugehen sowie den Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer sowie an vier Siebteln der Landeseinnahmen aus der Grunderwerbsteuer (Verbundsatz) von derzeit 23 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen.“