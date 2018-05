Wermelskirchen: Kreishandwerkerschaft bietet ab sofort FSJ

Wermelskirchen Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren sollen Einblicke in das politische Leben in NRW bekommen.

Die Kreishandwerkerschaft bietet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Stelle für ein "Freiwilliges Soziales Jahr - Politik" an. Damit nimmt die Organisation die Ausbildung und Berufsorientierung von jungen Menschen weiter sehr ernst. "Nach der Schule wissen nicht alle Absolventen, welche berufliche Richtung sie einschlagen sollen", sagt Hauptgeschäftsführer Marcus Otto und erläutert die Beweggründe, sich als Einsatzstelle für ein FSJ-Politik zu bewerben.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben bringe junge Menschen in vielerlei Hinsicht weiter. Sie bekommen die Möglichkeit geboten, sich bezüglich ihrer späteren Berufswahl zu orientieren und erlangen Selbst- und Verantwortungsbewusstsein, durch die neuen Herausforderungen, die sie im FSJ erwarten. Das FSJ-Politik dauert in der Regel ein Jahr, beginnt meist im August oder September, und der FSJ-ler erhält ein monatliches Taschengeld. Der Internationale Jugendgemeinschaftsdienste IJGD in Bonn koordiniert die Freiwilligendienste im politischen Leben und ist auch für die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land der Ansprechpartner. Die ijgd Bonn bietet Jugendlichen im Alter von 16 bis 26 Jahren die Möglichkeit, durch das Freiwillige Soziale Jahr im politischen Leben in NRW Einblicke in politisch aktive Institutionen zu erhalten und dort mit ihren eigenen Ideen und ihrem jugendlichen Engagement die politische Arbeit zu unterstützen.