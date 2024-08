Kreisbauernschaft Rhein-Berg mahnt zur Vorsicht Jakobskreuzkraut birgt Gefahr nicht nur für das „liebe Vieh“

Besonders verbreitet ist die Pflanze auf Stilllegungsflächen, extensiv genutzten Weiden und Wiesen, Wegrändern und Böschungen, informiert die Kreisbauernschaft Rhein-Berg und will Verwaltungen, Bürger und Landwirte sensibilisieren, auf das Vorkommen dieser Giftpflanze zu achten. Denn, so die Kreisbauernschaft: „Die giftigen Inhaltsstoffe des Jakobskreuzkrautes bleiben auch in Heu und Silage erhalten und können bei Tieren erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen.“ Auch für Menschen gehe eine Gefahr durch die Pflanze einher: „Die Blüten des Jakobskreuzkrautes enthalten eine hohe Konzentration an Pyrrolizidin-Alkaloiden, die zu chronischen Lebervergiftungen führen.“