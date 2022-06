Kreis startet Mobilitäts-Marketingkampagne : Das Auto häufiger stehen lassen

Rhein-Berg Mit acht verschiedenen Motiven unter dem Motto „einfach.besser.ankommen.“ wird auf die Mobilitätsangebote im Kreis aufmerksam gemacht.

Mobilstationen, Panorama-Radwege, Elektro- und Wasserstoffbusse, Lastenräder oder Mitfahrerbänke – die Mobilitätsangebote sind so vielfältig wie der Rheinisch-Bergische Kreis selbst. Mit einer gemeinsamen und auf zwei Jahre angelegten Kommunikationskampagne sowie der neuen Website machen der Kreis und seine Partner nun auf die Palette an Angeboten aufmerksam, um sie als echte Alternativen vorzustellen. Dafür werden sie unter dem Motto „einfach.besser.ankommen.“ in acht verschiedenen Motiven in Szene gesetzt. „Wir haben eine Vielzahl nachhaltiger und flexibler Optionen, damit Bürger das Auto häufiger stehen lassen können – und einfach besser ankommen“, so Landrat Stephan Santelmann. „Die Motive der Kampagne spiegeln die Vielfalt der Angebote wider und machen Lust, sie auszuprobieren.“ Damit soll die Mobilitätswende nicht nur auf die Straßen, sondern auch in die Köpfe der Menschen gebracht werden.