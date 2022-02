Lagezentrum in Rhein-Berg ist überlastet : Kreis nennt keine Inzidenzwerte und Quarantänezahlen mehr

Das Lagezentrum des Kreises arbeitet am Limit. Foto: J.Rieger/Kreis

Rhein-Berg/Wermelskirchen 77 Neuinfizierte meldet das Gesundheitsamt für Wermelskirchen. Damit gibt es aktuell 534 an Corona infizierte Personen in der Nordkreisstadt. Der Kreis vereinfacht jetzt die Kontaktverfolgung mit einem Online-Meldetool und erweitert den Service am Bürgertelefon.

Der Rheinisch-Bergische Kreis wird ab sofort keine auf den Kreis bezogenen Inzidenzwerte und keine Quarantänezahlen mehr nennen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Als Grund nennt sie die extrem zahlreichen Meldungen und die daraus resultierende Überlastung des Lagezentrums. Deshalb könne die aktuelle Datenlage nicht der tatsächlichen Corona-Lage entsprechen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Lagezentrum hat am Freitag 519 weitere bestätigte Corona-Fälle erfasst, darunter 77 Neuinfizierte in Wermelskirchen. 125 weitere Personen gelten als genesen. 3388 Personen gelten als aktuell infiziert – in Wermelskirchen sind es 534 (Vortag: 467).

38 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei am Beatmungsplatz.

Um die Meldung von Kontaktpersonen einfacher und schneller zu erfassen und damit das Lagezentrum zu entlasten, hat der Kreis ein neues Meldetool eingerichtet. Jede Person, die mittels eines PCR-Tests oder Bürgertests positiv auf das Coronavirus getestet wurde, erhält künftig mit dem Informationsschreiben des Gesundheitsamtes per Post individuelle Online-Zugangsdaten zugesandt. Mit diesen können sich Betroffene im Meldetool des Kreises einloggen und Daten von im Haushalt lebenden Kontaktpersonen eingeben. Auch Angaben über den Impfstatus, auftretende Symptome sowie die Übermittlung des Quarantäneendes für Kontakte innerhalb des Haushalts werden dabei erfasst. Eine aufwendige Übermittlung per E-Mail entfällt, die Nutzung des Tools entlastet somit auch das Gesundheitsamt.

Ergänzend zur digitalen Meldemöglichkeit bietet das Bürgertelefon künftig Anruferinnen und Anrufern die Möglichkeit, Informationen nach Themen sortiert abzurufen. Unter verschiedenen Menüpunkten – zum Beispiel Informationen zur Absonderungsdauer von corona-positiv Getesteten und Kontaktpersonen innerhalb und außerhalb des Haushalts – lassen sich häufige Fragen auch ohne persönlichen Kontakt klären. Betroffene werden so rascher informiert und Mitarbeitende des Lagezentrums entlastet. Anruferinnen und Anrufer werden zusätzlich auf die ausführlichen Erläuterungen auf der Internetseite des Rheinisch-Bergischen Kreises erwiesen. Falls dennoch individuelle Fragen offen sind, ist ein persönliches Gespräch natürlich weiterhin möglich.