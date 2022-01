Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kreis liefert nicht belastbare Inzidenzwerte

Wermelskirchen/Rhein-Berg Wer am Montagmorgen die aktuelle Mitteilung des Krisenstabes über die aktuellen Corona-Fallzahlen von Freitag und Samstag liest, wundert sich: Die tagesaktuelle Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut im Rheinisch-Bergischen Kreis bei 643,9. Macht Omikron einen Bogen um das Kreisgebiet?

Nein! Die vom Gesundheitsamt gemeldete Zahl ist korrekt und spiegelt doch nicht die aktuelle Inzidenz im Kreis wider. Der Wert von 643,9 gibt die Fälle wieder, die vom Kreis erfasst wurden. Aber: Die Kreisverwaltung kommt angesichts der steigenden Fälle nicht mit dem Erfassen der Fallzahlen nach, so dass die Zahl nicht der realen Inzidenz entspricht. Krisenstabsprecherin Birgit Bär: „Wir haben die Kapazitätsgrenzen erreicht. Wir setzen Prioritäten. Bearbeitet werden Indexfälle, also die Kontaktaufnahme zu Infizierten, und Sonderlagen.“ Da die Labore angesichts der stark gestiegenen Infektionszahlen mit der Arbeit nicht nachkommt, erfolgten häufig die Meldung der Labore an den Kreis schubweise. „Durch Krankenstände fehlen uns Mitarbeiter, die die Daten erfassen. Wir versuchen, dies seit vergangener Woche aufzuarbeiten.“

Am Montag meldete der Kreis 678 neue Corona-Fälle, 1313 weitere Personen gelten als genesen. 3633 Personen sind aktuell infiziert. 109 Neuinfizierte gibt es in Wermelskirchen, die Gesamtzahl der Infizierten liegt in Wermelskirchen bei 591. 652 Menschen sind in der Nordkreisstadt in Quarantäne.