Großes Interesse im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kreis fördert Solarenergie mit 750 bis 1000 Euro je Anlage

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis fördert seit diesem Jahr die Neuinstallation von Photovoltaik-, Solarthermie- sowie Balkonsolar-Anlagen auf Gebäuden mit einem Zuschuss von bis zu 1000 Euro.

Bürger bringen mit der Installation einer Solaranlage den Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv mit voran und sparen dabei mit der Förderung des Kreises Kosten, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Gefördert werden Photovoltaik-Anlagen mit einem Gesamtpreis von unter 10.000 Euro, zum Beispiel Balkon-Solaranlagen, mit zehn Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Photovoltaik-Anlagen mit einem Gesamtpreis von über 10.000 Euro werden mit 1000 Euro bezuschusst. Für die Installation von Solarthermie-Anlagen ist eine Förderung von pauschal 750 Euro vorgesehen. Vor dem Jahr 2022 in Betrieb genommene Solaranlagen sind von der Förderung ausgenommen. Antragsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechts sowie Unternehmen, in deren Eigentum sich Gebäude im Kreisgebiet befinden. Zudem sind alle gemeinnützigen Organisationen, einschließlich Kirchen, in deren Eigentum sich Gebäude auf dem Kreisgebiet befinden, antragsberechtigt.