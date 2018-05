Wermelskirchen: Kreis ehrt verdiente Bürger und bittet um Vorschläge

Wermelskirchen Der Rheinisch-Bergische Kreis zeichnet jedes Jahr bis zu 25 Personen mit der Ehrennadel in Gold aus. Damit werden Bürger geehrt, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen einbringen. Vor diesem Hintergrund werden alle Menschen im Kreis dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen.

Voraussetzung für eine Ehrung ist, dass sich die Person mindestens zehn Jahre lang in besonderem Maße ehrenamtlich in den Bereichen Jugendförderung, Soziales oder Kulturpflege verdient gemacht hat. Daneben muss die Tätigkeit schwerpunktmäßig im Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises ausgeübt werden. Es können nur Einzelpersonen, die stellvertretend für Vereine oder Organisationen benannt sind, geehrt werden.

Die Anerkennung erfolgt im Rahmen einer Feierstunde Anfang 2019, in der die zu Ehrenden mit einer vom Kreistag gestifteten Ehrennadel in Gold ausgezeichnet werden. "Dies ist ein Symbol für die öffentliche Auszeichnung und soll gleichzeitig zur Nachahmung anregen", heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Vorschläge mit einer Begründung sowie der Benennung von mindestens zwei Referenzpersonen für jeden Ehrenamtler können bis Mittwoch, 15. August, an den Rheinisch-Bergischen Kreis, Der Landrat, Referat für Presse und Kommunikation, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach, oder per E-Mail an: pressestelle@rbk-online.de gerichtet werden.