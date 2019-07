Gewässer in Wermelskirchen : Kreis appelliert: Bäche schonen – kein Wasser für Gärten „zapfen“

Wermelskirchen Die Hitze wird zu einem existenziellen Problem für viele Lebewesen in den Gewässern. Trocknet der Bach aus, bedeutet das den sicheren Tod für die Tiere.

Daher bittet der Rheinisch-Bergische Kreis vor allem Grundstückseigentümer, deren Gärten direkt an Gewässern liegen, auf die angespannte Lage besonders Rücksicht zu nehmen und kein Wasser zu entnehmen. Generell sei es erlaubt, Wasser zur Bewässerung des Gartens, beispielsweise mit Eimern zu entnehmen. Derzeit würde den Bächen in der aktuellen Trockenphase dadurch aber zu viel Wasser entnommen, was die Situation zusätzlich verschärfen würde. Die Entnahme mit elektrischen Pumpen ist ohne eine wasserrechtliche Erlaubnis ohnehin unzulässig. „Zum Schutz unserer Gewässer sollten die Bäche daher nicht noch zusätzlich angezapft werden“, teilt der Kreis mit. Anders sieht es mit dem größeren Fließgewässer Dhünn aus. Es wird mit Wasser aus der Großen Dhünn-Talsperre gespeist. Allerdings habe der Wupperverband mit Genehmigung übergeordneter Behörden die Abgabe an die Dhünn etwas verringert, sagt Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes. Aber immer noch fließen 700 Liter pro Sekunde aus der Talsperre in das Flüsschen. Die Dhünn-Talsperre und andere bergische Stauseen wie die Brauchwassertalsperre Wupper-Talsperre haben auch die Funktion der Wasserregulierung von Flüssen in Trockenzeiten. In diesen Zeiten machen sich die großen Wasserspeicher bezahlt.