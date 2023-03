Krebsvorsorge in Wermelskirchen Tastende Hände können Leben retten

Aber da ist noch mehr: „Meine Hände kompensieren die fehlende Sehkraft“, erklärt Tanja Royé. Immer wieder im Alltag müssten die Hände das erledigen, was die Augen nicht können. Das gilt zum Beispiel für die Blindenschrift. Und deswegen hat die Soesterin eine Fähigkeit entwickelt, die nun Leben retten kann: Sie ertastet im Rahmen der Krebsvorsorge Veränderungen in der Brust. Seit Donnerstagvormittag arbeitet die ausgebildete Medizinische Tastuntersucherin stundenweise in der Gynäkologie im Wermelskirchener Krankenhaus.