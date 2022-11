In Wermelskirchen : Kranzniederlegung zum Gedenken an Bombenangriff auf Hünger

Die Überlebenden: Am Gedenkstein in Hünger erinnerten sich auch Zeitzeugen an den Bombenangriff vom 4. November 1944. Foto: Demski Foto: Theresa Demski

Hünger Am 4. November 1944 fielen Bomben auf Hünger. Überlebende, Vertreter der Stadt und der Kirchengemeinde legten einen Kranz zum Gedenken am Mahnmal nieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Als Hanna Siebel auf den Schriftzug am Gedenkstein blickt, da ist es für sie plötzlich so, als sei es gestern erst gewesen. „Wir sahen die Flieger am Himmel. Aber ich war mit meinen Freundinnen zum Singen in der Kirche verabredet“, erzählt sie und ergänzt dann noch, „und da habe ich noch gesagt: Lass sie fliegen.“ Aber an diesem 4. November 1944 flogen sie nicht weiter, die Bomben der Alliierten trafen Hünger.

Deswegen steht heute der große Gedenkstein am Ortseingang und deswegen treffen sich an diesem Freitagabend die Überlebenden. Zum zweiten Mal hat die Stadt zur kleinen Gedenkfeier eingeladen, um einen Kranz niederzulegen. Mitten im Getöse des Feierabendverkehrs wird es hier am Freitagnachmittag für einen Augenblick ganz leise.

Insgesamt 66 Menschen verloren damals ihr Leben, 85 wurden verwundet, 44 Häuser komplett zerstört. „Es ist ein dunkler, trauriger und schwerer Tag, weil er die Erinnerungen an das schreckliche Szenario wieder lebendig macht“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück mit Blick zu den Überlebenden. Aber es sei auch ein Tag, der nicht vergessen werden dürfe. „Weil uns die Erinnerungen daran deutlich vor Augen führen, wie grausam Kriege sind.“