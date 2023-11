Gedenken in Wermelskirchen Zeitzeugen gegenwärtiger Kriege berichten am Volkstrauertag

Bundesweit wird seit 1952 jährlich am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Gedenkstunde in Wermelskirchen, zu der alle Bürger eingeladen sind, findet am kommenden Sonntag, 19. November, um 11.30 Uhr am Mahnmal im Hüpp-Park statt. Bürgermeisterin Marion Lück und ihre Stellvertreter Stefan Leßenich und Norbert Galonska werden einen Kranz am Mahnmal niederlegen, bevor Friedel Burghoff für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Gedenkfeier eröffnet. Für die musikalische Begleitung der Posaunenchor.