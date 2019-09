Abschlussfeier für Pflegeazubis : Krankenpflege-Examen bestanden

Aus dem Krankenhaus Wermelskirchen bestanden das Krankenpflegeexamen: Katrin Broich, Lara Dörr, Roxie Guckenburg, Anne-Kathrin Maltritz, Kristina Metzger, Anastasia Reger, Miray Sen-Zor, Maik Umlandt, Joline Wohlgemuth. Foto: Krankenhaus Wermelskirchen

Wermelskirchen (tei.-) Mit einem Wortgottesdienst in der Gnadenkirche in Bergisch Gladbach begann jetzt die Abschlussfeier der Bildungsstätte für Pflege Rhein-Berg zum bestandenen Examen. In diesem feierlichen Rahmen wurden den 20 frischgebackenen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen die Urkunden und Zeugnisse überreicht.

Gemeinsam mit Angehörigen und Freunden freuen sich die Lehrerinnen und Lehrer der Bildungsstätte, die Mitarbeiter das Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach und des Krankenhaus Wermelskirchen als Träger der praktischen Ausbildung. Die frisch examinierten Pflegefachkräfte werden in beiden Krankenhäusern fast ausnahmslos übernommen, lediglich drei wechseln aus persönlichen Gründen zu einem anderen Arbeitgeber. Ebenso erfreulich wie das sehr gute Abschneiden des diesjährigen Examenskurses ist die zukünftige Perspektive.