Gesundheitswesen in Wermelskirchen Krankenhaus sieht Bedrohung der Existenz durch Bundespolitik

Der Geschäftsführer verweist auf das Krankenhaus-Sterben durch Insolvenzen in Nordrhein-Westfalen und erinnert an den Fall der Lukas-Klinik in Wermelskirchens Nachbarstadt Solingen: „Viele Häuser melden Konkurs an oder kommen alleine nicht mehr klar.“ Alexander Gliss fügt hinzu: „Die letzte Konsequenz ist, dass Kliniken vom Netz gehen. Das betrifft Millionen von Menschen – Patienten und Krankenhaus-Mitarbeiter. Das gilt unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft des Hauses und ist ein somit ein Gesellschaftsproblem.“