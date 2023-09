Krankenhaus in Wermelskirchen Krankenhaus Wermelskirchen schließt gynäkologische Station

Gänzlich auf gynäkologische Angebote verzichten wird das Krankenhaus Wermelskirchen nicht, kündigten die Verantwortlichen an. So sollen zwei Fachärztinnen aus dem bisherigen Team von Stephan Ganz, der einen Teil seiner medizinischen Mannschaft an seinen neuen Arbeitsplatz mitnimmt, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Schwanen aktiv sein. Ambulante Eingriffe erfolgen im Krankenhaus an der Königstraße. Somit bleibe das ambulante Leistungsangebot der Krankenhaus-Gynäkologie bestehen. Auch das Pflegepersonal der bisherige gynäkologischen Station bleibe im Einsatz. „Die Veränderung ist ohne Härten umsetzbar“, sagte der Krankenhaus-Geschäftsführer.