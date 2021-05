Besucher können wieder ins Krankenhaus : Krankenhaus will mehr Normalität

Wermelskirchen Geimpfte, Getestete und Genesene können ab Donnerstag Patienten besuchen. Mit der neuen Lockerung will das Krankenhaus einen entscheidenden Schritt zur Normalität gehen.

Gleichzeitig gilt aber: Zeitgleich darf nur ein Besucher beim Patienten sein. „Wir wollen Traubenbildungen natürlich vermeiden“, sagt Launhardt. Familien sollten sich also abstimmen. Das Personal am Empfang werde nachhalten, welcher Patient bereits Besuch auf dem Zimmer hat und welcher Patient frei ist. Auch die Impfausweise und die Nachweise für Getestete und Genesene werden am Empfang überprüft. Um aber niemanden, vor allem ältere oder gebrechliche Angehörige vom Besuch auszuschließen, bleibt parallel die bestehende Regelung gültig: Maximal ein Besucher pro Tag, der weder getestet, geimpft noch genesen ist, darf zum Patienten und höchstens 30 Minuten bleiben. Das Hygienekonzept sieht außerdem weiterhin das strikte Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes vor. Am Eingang müssen sich Besucher weiterhin registrieren. Auf der Isolierstation sind Besuche auch weiterhin nur in zwingenden Ausnahmefällen und nach individueller Rücksprache möglich.