Frühe Hilfen für Eltern in Rhein-Berg Neues Angebot – Familiensprechstunden gibt es auch in Wermelskirchen

In Wermelskirchen findet die Beratung an drei Standorten jeweils an verschiedenen Terminen statt. Die Kinderkrankenschwester Eva Essel steht jungen und werdenden Eltern in den Familienzentren „Ja Dann!“ in der Kindertagesstätte (Kita) Forstring, in der Kita Danziger Straße sowie in der Kita Jahnstraße für Fragen zur Verfügung.