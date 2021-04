Noch eine Teststelle in Wermelskirchen : Kostenloser Schnelltest auch auf Obi-Parkplatz

Schnellteststelle Medservio bei Obi: David Honarpisheh (r., Protokollant) und Patrick Maddison (Tester). Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Seit acht Tagen bietet der Berliner Gesundheitsdienstleister „Medservio“ Bürgertests am Biberweg an. An sechs Tagen in der Woche ist die Schnelltest-Station geöffnet.

In ihren weißen Schutzanzügen und mit ihren Masen sind David Honarpisheh und Patrick Maddison nicht zu übersehen. Sie stehen in ihrem Zelt vor dem Obi-Baumarkt am Biberweg – viel zu tun haben sie seit Anfang voriger Woche nicht mehr. Die beiden Männer gehören zum Team des Gesundheitsdienstleisters „Medservio“ aus Berlin, der eine Schnellteststelle auf dem Obi-Markt betreibt. An sechs Tagen in der Woche können sich Bürger kostenfrei testen lassen.

Anfangs, berichten die beiden Männer, hätten sie viel zu tun gehabt. Da sei man nur mit einem aktuellen negativen Schnelltest in den Baumarkt gekommen. „Doch dann kam Anfang vergangener Woche der Lockdown, und in den Baumarkt kamen nur noch Gewerbetreibende“, berichtet Honarpisheh, der als Protollant tätig ist und sein Kollegen Maddison als Tester. Und für den Blumenbereich brauche man nur eine Maske.

Alles sah anfangs nach einer win-win-Situation aus: Obi stellte Heizstrahler, Bänke und Zelt zur Verfügung, das Unternehmen das Personal und die Testmaterialien. Doch dann veränderten die neuen Bestimmungen die Situation, heißt es.

Das Berliner Unternehmen ist bundesweit tätig und hat inzwischen etwa acht Bürgertest-Stationen eingerichtet, unter anderem auch an Obi-Standorten, aber nicht nur, berichtet Leo Hautzinger vom Unternehmen. „Dass wir Kunden von Obi testen, war eigentlich in der Phase vor dem Lockdown eine Idee von beiden Unternehmen. Wir sind so zusammengekommen.“ Auch wenn es im Moment am Biberweg ruhig aufgrund der neusten Anordnungen ruhig sei, wolle man den Standort nicht aufgeben. „Wir testen auch unabhängig von Obi jeden Bürger kostenfrei und ohne Voranmeldung.“ Das Ergebnis bekommen die Kunden dann schriftlich.