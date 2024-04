Angebot für Senioren in Wermelskirchen Leiter von Bewegungstreffs für ältere Menschen gesucht

Die zweitägige Weiterbildung zur Leitung eines „Bewegten Spazierganges / Bewegungstreffs“ bietet die Stadt Wermelskirchen in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) im Rahmen des Projektes „Im Alter in Form“ an. Das Konzept dazu wurde vom Deutschen Turner-Bund (DTB) in Zusammenarbeit mit der BAGSO entwickelt und richtet sich an ehrenamtliche Akteure.