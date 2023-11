Vorweihnachtszeit in Wermelskirchen Die 800 „Wermelskirchen-Adventskalender“ werden schnell vergriffen sein

„Um die Auswahl des Werks treffen zu können, haben wir ein Punktesystem entwickelt, denn aus der Erfahrung wissen wir, dass sich niemand nur für ein Bild stark machen will. Die leuchtenden Farben auf dem Bild von Oliver Hedtstück haben uns direkt gefallen. Das ist mal etwas anderes, mal kein Motiv mit Weihnachtsbaum“, bemerkt Rainer Kocherscheid, der genau wie Konditormeisterin Anne Wild davon überzeugt, dass die 800 produzierten Exemplare des „Wermelskirchen-Adventskalenders“ wieder schnell vergriffen sein werden. „Wir haben in den vergangenen Tagen schon reichlich Anfragen bekommen und es liegen ebenso bereits Bestellungen vor“, sagt Anne Wild: „Die Kalender haben wir mit zwei Teams innerhalb von zwei Tagen bestückt.“ Der Grund für das zügige Arbeiten „auf den Punkt“: Die Pralinen sollen so frisch wie irgendwie möglich in den Kalender, damit die Lagerzeit möglichst kurz ist.