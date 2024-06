Konzertabend am Gymnasium Wermelskirchen Musikschüler haben Überraschungen parat

„Take Me Where The Sun Is Shining“ klingt leicht und locker durch das PZ. Oder noch beeindruckender: die rasend schnelle Version von „This Is Life“ vom Amy Macdonald. Die Sängerinnen sind in ihrem Element – kein falscher Ton, kein falscher Text. Das Publikum bedankt sich mit großem Applaus. Und das gilt auch für Stücke, die ein bisschen aus dem flotten Muster ausbrechen – wie der Song „Im Auge des Sturms“ von Santiano, der im Publikum für Gänsehaut sorgt.