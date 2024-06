Konzert in Wermelskirchen Posaunenchor spielt über den Tellerrand hinaus

Sie klingen nach königlichen Festtagen, nach schottischen Landschaften und sehnsüchtigen Seemännern: Die Melodien des Posaunenchores an der Stadtkirche nehmen die Besucher mit auf Reisen – über die See nach Großbritannien und dann wieder nach Tschechien. „Das ist heute unser roter Faden“, sagt Dirigent Martin Weidner zu Beginn. Beide Länder hätten eine lange Tradition, wenn es um Blasinstrumente gehe. Und in eben jene Geschichte mit Flöten und Trompeten, mit Posaunen und Hörnern erlauben die Musiker des großen Ensembles ihren Zuhörern einen Einblick.