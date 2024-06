Kultur in Wermelskirchen Kammerchor präsentierte Händels „Messiah“

Anschließend führte der Chor „And He shall purify“ sowie „For unto us a child is born“ vor und Bassbariton Thilo Dahlmann die Arie „The people that walked in darkness have seen a great light“. Die Sopranistin kam zudem mit „Rejoice greatly“, eine bekannte Arie des Werkes, zum Einsatz. Der Chor schloss den ersten Teil letztlich mit „His yoke is easy“.