Konzert in Wermelskirchen Chillen zu entspannten Reggae-Klängen

„Die Leute, die hier tanzen, haben definitiv die bessere Zeit - also kommt mal alle nach vorne“, sagte Gitarrist Matt Sonnicksen von der Bob-Marley-Tribute-Band „Marley‘s Ghost“ ganz passend und mit einer nicht ganz uneigennützigen Aufforderung am Sonntagabend beim Open-Air-Konzert im Eifgen-Biergarten. Da war das Quintett bereits in sein erstes Set eingestiegen, Sebastian Sturm, der den King of Reggae mehr als authentisch gab, hatte das Publikum direkt für sich gewonnen und die ersten rhythmischen Tanzbewegungen waren dann dort auch schon auszumachen. Die Band versprühte vom ersten Ton an eine unglaublich entspannte Stimmung, die sich sofort auf die über 150 Besucher übertrug. „Ich sehe eine ganze Menge strahlender Gesichter, das ist gut“, sage der Gitarrist - und hatte selbst auch eines aufsitzen.