Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Kontaktsperre – es war weitestgehend ruhig

Wermelskirchen Die Verstöße gegen die Kontaktsperre wegen des Coronavirus hielten sich am Wochenende in Grenzen.

Das Ordnungsamt der Stadt hat am Wochenende 25 Personen angetroffen, die gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben. Es waren zumeist kleine Gruppen mit drei bis vier Personen. „Die Verstöße halten sich in Grenzen“, sagte Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. „Es war weitestgehend ruhig.“ Die Wermelskirchener hätten sich an die Regeln gehalten. Die Kreispolizei hatte am Wochenende kreisweit 28 Einsätze, fünf davon in Wermelskirchen. Bei Gruppen, die angetroffen wurden, seien Platzverweise ausgesprochen worden. Auffällig waren Bereiche am Busbahnhof, am Parkweg in Dabringhausen, an der Waldkita Forstring, in Neuemühle sowie an der Kita Jörgensgasse. „Anwohner hatten uns über mögliche Verstoße informiert“, sagte Polizeisprecher Richard Barz. So hätten am Busbahnhof Fahrer und Fahrgäste gewartet, was kein Verstoß gewesen sei. An der Jörgensgasse hätte es zwei Platzverweise gegeben.