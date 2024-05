Konfirmationen 2024 in Wermelskirchen Mehr als 40 Jugendliche feiern ihre Konfirmation

Also hatte die Gemeinde nach Möglichkeiten gesucht, neue Angebote zu schaffen. Daraus entstand einerseits das Samstagsangebot, das bereits im zweiten Jahrgang stattfindet. Drei Gruppen – mit insgesamt 36 Jugendlichen – werden am letzten Maiwochenende in Tente und in der Stadtkirche konfirmiert. Pfarrerin Frackenpohl-Koberski und Diakonin Beatrix Fischer begleiteten die Jugendlichen über ein Jahr – an einem Samstag im Monat, dann von morgens bis in den Nachmittag. So gehen in diesem Jahr insgesamt 44 Jugendliche der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen zur Konfirmation.