Konfirmation in Hünger : Hubschrauber landet zur Konfirmation in der Kirche

Hünger Insgesamt 13 Jugendliche aus dem Bezirk Hünger und Burg feierten am Sonntag ihre Konfirmation.

Ein kleiner Hubschrauber segelte am Sonntagvormittag von der Empore der evangelischen Kirche in Hünger und setzte sanft auf einem Landeplatz auf. „Gott ist da“, erklärte Pfarrerin Almuth Conrad dann der Festgemeinde. Und wer genau hinhöre und genau hinsehe, der entdecke seine Spuren. „Darauf könnt ihr euch verlassen“, ermutigte die Pfarrerin und wendete sich mit ihrem Zuspruch vor allem an die 13 Konfirmanden in der ersten Reihe.