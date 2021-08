Konfirmationen in Wermelskirchen : Konfirmanden feiern festliche Gottesdienste

Die größte Gruppe der Konfirmanden wurde am Sonntag von Pfarrer Lubinetzki, Vikarin Kannemann und Diakonin Fischer konfirmiert. Foto: Stefanie Hauck

Wermelskirchen In der Stadtkirche und in Tente stand am Wochenende die zweite Runde der Konfirmationen an. Der Unterricht fand unter Corona-Bedingungen statt.