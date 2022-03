Verhalten des Kreises verärgert die Hauptverwaltungsbeamten : Städte müssen sparen, damit Kreis sich Finanzpuffer schafft

Im Kreishaus in Bergisch Gladbach entscheiden heute die Kreispolitiker über den Jahresüberschuss 2019. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Berg Harsche Kritik der acht Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen: Das zuviel gezahlte Geld aus der Kreisumlage ist für die Städte und Gemeinden verloren.

Mit gemischten Gefühlen nehmen die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden den im Jahr 2019 erzielten Jahresüberschuss des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Kenntnis. Ihr Sprecher Frank Stein, Bürgermeisterin Bergisch Gladbach , erklärt: „Wir sehen uns doch ein weiteres Mal in unserer Auffassung bestätigt, dass die Haushaltsplanung des Kreises seit vielen Jahren zu pessimistisch ist und regelmäßig deutlich bessere Jahresabschlüsse als geplant erzielt werden.“

Worum geht‘s den acht Bürgermeistern? Der Kreis hatte für das Haushaltsjahr 2019 bei der Planung ein Defizit von 1,4 Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis aber sieht nun um ein Vielfaches besser aus: ein Plus von 1.037.936 Euro. Das Geld, erwirtschaftet über die Kreisumlage, soll nun in die Ausgleichsrücklage fließen und dem Kreis ein Finanzpuffer schaffen. Auf Kosten der Städte, die das Geld erwirtschafteten. Der Kreistag wird am Donnerstag, 17. März, darüber entscheiden.