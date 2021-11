Haushaltsentwurf 2022 des Rheinisch-Bergischen Kreises : Kommunen bekommen Einmalzahlung

Das Kreishaus in Bergisch Gladbach. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Berg Der Kreishaushaltsentwurf 2022 wurde vorgelegt. Die Kreisumlage bleibt stabil. Der Kreiskämmerer rechnet für 2020 mit einem Jahresüberschuss von 17,5 Millionen Euro dank der erstmaligen Bilanzierung der Corona-Belastungen.

Landrat Stephan Santelmann und Kreiskämmerer Klaus Eckl haben in einer Sondersitzung des Kreistags den Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises für das Jahr 2022 in den Kreistag eingebracht. Der Kreis plant dabei mit Aufwendungen von 426.552.920 Euro und Erträgen von 421.807.348 Euro. Die Differenz von 4.745.572 Euro wird aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Kreisumlagesatz wird stabil gehalten. Dazu wird den Kommunen im Jahr 2022 eine Einmalzahlung in Höhe von sechs Millionen Euro ausgezahlt. Dies entspricht einer Umlagesenkung von rund 1,5 Prozentpunkten.