Am 13. September wird gewählt : Stadt sucht 240 Wahlhelfer

Am 13. September wird in Wermelskirchen ein neuer Bürgermeister und ein neuer Stadtrat gewählt. Foto: dpa/Ina Fassbender

Wermelskirchen Für einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag werden Helfer gesucht. Sie unterstützen in den Wahllokalen und Briefvorständen. Als kleines „Dankeschön“ gibt es für dieses Ehrenamt 40 oder 50 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand findet die Kommunalwahl trotz Corona-Krise wie gewohnt statt. Für die anstehenden beiden Wahltermine sind die Vorbereitungen im Wahlbüro der Stadtverwaltung Wermelskirchen daher bereits angelaufen. 240 Wahlhelfer werden in diesem Jahr gesucht, die die Wahllokale und Briefwahlvorstände unterstützen – sie sollen für einen reibungslosen Ablauf des Wahlsonntages sorgen und das Wahlergebnis in ihren jeweiligen Wahlvorständen ermitteln, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Neben städtischen Mitarbeitern setzt die Stadt Wermelskirchen auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung durch freiwillige Helfer. Bei der Tätigkeit handelt es sich um ein Ehrenamt. Hierzu werden Bürger mit einer schriftlichen Benachrichtigung einberufen. Die förmliche Einberufung kann, wenn sie einmal schriftlich ausgesprochen ist, in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb sollten sich nur Wahlberechtigte melden, die ein ernsthaftes Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben.

Die Stadt Wermelskirchen hat eine Informationsübersicht erstellt, mit der sie sich direkt an Interessierte wendet:

▶ Die Helfer brauchen keine Vorkenntnisse;

▶ sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein;

▶ sie müssen wahlberechtigt sein;

▶ Sie sollten möglichst in Wermelskirchen wohnhaft sein;

▶ wenn sich Bürger freiwillig melden, werden Wünsche zum Einsatzort, soweit möglich, berücksichtigt;

▶ die Helfer erhalten als kleines finanzielles „Dankeschön“ eine Entschädigung zwischen 40 und 50 Euro, abhängig von Einsatz im Wahlvorstand eines Briefwahlvorstandes oder in einem Wahllokal.

Vor der Hauptwahl werden Schulungen für die Wahlvorsteher, stellvertretenden Wahlvorsteher und Schriftführer aller Wahlvorstände von der Stadtverwaltung angeboten.

Den Wahlsonntag können Helfer nach Absprache mit dem Wahlvorsteher und den übrigen Mitgliedern im Wahlvorstand in Schichten einteilen. Der Wahlvorstand ist groß genug, um eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht zu bilden. Am Wahltag ist das Team des Wahlamtes bei Fragen immer erreichbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden selbstverständlich alle Schutzmaßnahmen nach der dann gültigen Corona-Schutzverodnung eingehalten und alle erforderlichen Mittel hierzu zur Verfügung gestellt.