Zur Kommunalwahl im September : Bürgerverein stellt Spitzenkandidaten auf

Wermelskirchen DIE WNKUWG hat Henning Rehse als Spitzenkandidaten für die Wahl am 13. September auserkoren. Auch weitere Lokalpolitiker wurden für die Liste nominiert. Im Wahlkampf setzt der Bürgerverein auf soziale Themen.

Henning Rehse, langjähriger Fraktionsvorsitzender der WNKUWG, geht 2020 zum vierten Mal als Spitzenkandidat des Bürgervereins in die Kommunalwahl am 13. September. Auf Platz 2 nominierten die Mitglieder Anja Güntermann, auf Platz 3 Norbert Kellner. Alle drei sind aktuell Ratsmitglieder der WNKUWG. Die Versammlung fand ohne Öffentlichkeit unter Corona-Bedingungen statt; das Programm war mit den Mitgliedern zuvor online erarbeitet worden: Der Bürgerverein ist bereits seit Jahren elektronisch komplett vernetzt und in den sozialen Netzwerken präsent.