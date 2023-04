Ansichtssache Interessant ist nicht, wer was „leakt“, sondern warum

Wer steckt wann welche Information zuerst durch: Die Antwort auf diese Frage ist irrelevant. Damit müssen sich bestenfalls diejenigen beschäftigen, die möchten, dass hausinterne Informationen auch hausintern bleiben. Diese Leute müssen sich jedoch genauso darüber im Klaren sein, dass bei der engen Verwobenheit der Menschen in unserer heimeligen Kleinstadt die Wege, über die Informationen fließen, kurz sind. Interessanter und ungleich schwieriger zu beantworten ist die Frage, warum Informationen durchsickern. Denn diejenigen, die „durchstecken“ – neudeutsch: „leaken“, verfolgen damit ja ein Interesse: Sie wollen in der Regel Sand ins Getriebe streuen und damit einer Sache oder gar einer Person schaden. Das ist unter moralischen Gesichtspunkten also kein Anzeichen für ein ehrenwertes Verhalten.