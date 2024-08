Nach der Brandserie Die Wermelskirchener sind sensibel geworden

Man möchte sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn nicht eine Zeitungsbotin den brennenden Papiercontainer im Hinterhof eines Wohnhauses an der Oberen Remscheider Straße entdeckt hätte. Geistesgegenwärtig hat sie nicht nur die Feuerwehr alarmiert, sondern gleichzeitig alle Bewohner aus den Betten geklingelt. Nur wenige Minuten später, und das Feuer hätte am vergangenen Samstag vielleicht nicht nur ähnliche Dimensionen angenommen wie an der Kattwinkelschen Fabrik, sondern auch noch Menschenleben gefährdet.